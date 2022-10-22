Спорт

Москвичи всухую проиграли волгоградским ватерполистам - 0:23

Спорт 22.10.2022 16:07
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22.10.2022 16:07



Ватерполисты клуба «Спартак-Волгоград» в двух домашних матчах подряд разгромили своего соперника - московский МКСШОР «Восток-2». Как сообщает ИА «Высота 102», первая игра в рамках 3-го тура чемпионата России среди мужских команд, состоявшаяся накануне, завершилась убедительным разгромом гостей со счётом 23:0.

Волгоградцы с первых минут встречи стали на деле оправдывать свой статус явных фаворитов поединка. Начиная с первого периода,  спартаковцы стали забрасывать один мяч за другим. МКСШОР «Восток-2» безуспешно пытался реализовать хотя бы одну свою результативную атаку, но броски шли мимо створа ворот, либо с ними уверенно справлялся голкипер «Спартака» Петр Федотов. В итоге этот отрезок игры завершился со счётом 8:0 в пользу хозяев. В оставшихся трёх таймах ситуация для команд не сильно изменилась. Подопечные заслуженного тренера Владимира Кабутова записали на свой счёт 15 безответных мячей. По итогу поединка самым результативным ватерполистом у спартаковцев стал нападающий Арслан Закиров, который забил 5 голов. По четыре  результативных действий у защитников Константина Киселёва и Артёма Жабкина, а также у форвардов Кирилла Носаева и Ивана Васильева. Остальные отличившиеся игроки забросили по два и одному мячам.

В сегодняшней встрече «Спартак» повторно обыграл МКСШОР «Восток-2» со счётом 20:3.  Владимир Кабутов по сравнению с прошлым матчем сделал несколько изменений в составе. Но ротация не помешала хозяевам снова убедительно обыграть своих соперников. На сей раз гостям удалось забить уже в самом конце первого периода при счёте 5:0 в пользу волгоградцев.

В двух следующих таймах москвичи пытались оказать достойное сопротивление «Спартаку», однако счёт в этих игровых отрезках стал 3:1 и 4:1 в пользу хозяев. В заключительном, четвёртом периоде волгоградские ватерполисты забросили восемь безответных мячей и установили окончательный результат в игре.  На сей раз лучшим бомбардиром поединка стал Иван Васильев, записавший на свой счёт пять голов. Ещё четыре результативных действия оформил нападающий Константин Шейкин.  

Фото "Спартак-Волгоград" VK


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