







Сбербанк предоставит кредитное финансирование в размере около 1,14 млрд рублей ООО СЗ «Стройсервис» на строительство трёх многоквартирных домов в ЖК «Колизей». Финансирование строительного объекта осуществляется с использованием схемы расчётов через эскроу-счета.

Большую часть квартир в этих домах предоставят 522 волгоградским семьям в рамках реализации программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Администрация Волгоградской области уже открыла в региональном отделении Сбербанка эскроу-счета для расчётов по договорам долевого участия по итогам строительства.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк в регионе активно поддерживает проекты по строительству новых жилых комплексов с комфортными условиями проживания и благоустроенными внутридомовыми территориями. Поддерживая ключевых застройщиков региона, Сбербанк вносит свой вклад в развитие города, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых, современных ЖК. В настоящее время с кредитной поддержкой Сбербанка в Волгоградской области строится 30 домов общей площадью свыше 380 тысяч квадратных метров».





Александр Назаров, президент АК ТПГ «БИС»:

«Одна из наших приоритетных задач – обеспечить население региона современным и доступным жильём. На всех этапах строительства для нас важно сотрудничать с надёжным финансовым партнёром. Реализация проекта ЖК «Колизей» поможет реализовать мечты волгоградцев о собственном новом и комфортном жилье».



