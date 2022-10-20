Экономика

В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новые дома в ЖК «Колизей»

Экономика 20.10.2022 11:02
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20.10.2022 11:02



Сбербанк предоставит кредитное финансирование в размере около 1,14 млрд рублей ООО СЗ «Стройсервис» на строительство трёх многоквартирных домов в ЖК «Колизей». Финансирование строительного объекта осуществляется с использованием схемы расчётов через эскроу-счета. 
Большую часть квартир в этих домах предоставят 522 волгоградским семьям в рамках реализации программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Администрация Волгоградской области уже открыла в региональном отделении Сбербанка эскроу-счета для расчётов по договорам долевого участия по итогам строительства.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Сбербанк в регионе активно поддерживает проекты по строительству новых жилых комплексов с комфортными условиями проживания и благоустроенными внутридомовыми территориями. Поддерживая ключевых застройщиков региона, Сбербанк вносит свой вклад в развитие города, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых, современных ЖК. В настоящее время с кредитной поддержкой Сбербанка в Волгоградской области строится 30 домов общей площадью свыше 380 тысяч квадратных метров».

Александр Назаров, президент АК ТПГ «БИС»:
«Одна из наших приоритетных задач – обеспечить население региона современным и доступным жильём. На всех этапах строительства для нас важно сотрудничать с надёжным финансовым партнёром. Реализация проекта ЖК «Колизей» поможет реализовать мечты волгоградцев о собственном новом и комфортном жилье».

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