Экономика

Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты

Экономика 20.10.2022 10:36
0
20.10.2022 10:36


Сбер получил сразу 6 наград всероссийской премии «Хрустальная пирамида» — это рекорд за всю историю участия банка в этом конкурсе. Эксперты в очередной раз признали образовательные и HR-проекты банка и его дочерних компаний лучшими в стране.
 Платформа «Пульс» — 1-е место в номинации «HR-решение года».
«Пульс» — на 100% отечественное ПО, автоматизирующее полный цикл ключевых HR-процессов: привлечения, обучения, целеполагания, карьеры и развития сотрудников. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. Платформа победила в «Хрустальной пирамиде» второй год подряд: в 2021-м проект стал лучшим в номинации «Технологическое решение года». 
 Совместный проект Sber Private Banking и Российской экономической школы — 1-е место, «Корпоративное обучение года».
Эксперты Сбера и РЭШ первыми в России внедрили международные программы по управлению благосостоянием Associate Wealth Manager (AWM) и Certified International Wealth Manager (CIWM). Они готовят и сертифицируют специалистов, которые помогают клиентам инвестировать, планировать бюджет и эффективно распоряжаться собственным капиталом. 
Также призовые места получили:  
 «Школа 21» — 2-е место, «Лучший проект по развитию человеческого капитала».
В школе программирования от Сбера любой человек старше 18 лет может получить востребованное ИТ-образование. Тематика — алгоритмы, и графика, Unix, web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Методика обучения — «Равный равному» (peer-to-peer): без менторов, лекций и оценок. Здесь идёт только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Образование и опыт работы не важны, чтобы поступить, для более половины участников обучение в проекте – это первый опыт программирования. Обучение в «Школе 21» бесплатное и проходит в офлайн-режиме. Кампусы открыты в Москве, Казани и Новосибирске, скоро появятся и других городах. Сегодня в школе учится больше 3500 человек. 1200 из них уже трудоустроены в крупных ИТ-компаниях и стартапах страны.
 Ситуационная игра «ESG: выбирая будущее» — 2-е место, «Лучший проект/программа по вовлечению молодёжи в позитивные изменения», а также специальный приз «ESG с человеческим лицом».
Герой игры получает от искусственного интеллекта прогноз, какие технологии появятся через 50 лет. Возможны два варианта будущего. В первом не хватает еды и других ресурсов, окружающая среда загрязнена, животные и растения вымирают. Во втором человек и природа живут в гармонии. Задача игрока — не допустить негативного сценария. Для этого он решает различные ESG-задачи, и в итоге его знания по теме углубляются.
 СберУниверситет — 3-е место, «Лучший корпоративный университет года».
В 2022 году СберУниверситет отметил 10-летие. В нём обучился уже 1 млн человек — и очно, и онлайн. Сотрудники Сбера и 2000 компаний-партнёров могут пройти 500 с лишним образовательных программ, и каждый год они обновляются на 30−40%. Здесь преподаёт 340 человек, благодаря опыту и знаниям которых университет получил больше 20 российских и международных наград.
 Образовательный маркетплейс Edutoria, 3-е место, «Технологическое решение года».
На отечественная онлайн-платформе Edutoria люди приобретают важные сегодня навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии. Компании и эксперты бесплатно размещают здесь свои курсы и могут монетизировать свои знания. На платформе размещены материалы ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других. Спецпроект «Муза» запустили специально для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий. 
Ежегодную премию «Хрустальная пирамида» основали в 2011 году Оргкомитет Саммита HR-Директоров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она помогает делиться лучшим опытом управления компаниями и людьми и поощряет организации, которые внедряют передовые HR-методы и технологии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.10.2022 14:04
Экономика 20.10.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 13:44
Экономика 20.10.2022 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 13:10
Экономика 20.10.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 11:07
Экономика 20.10.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 11:02
Экономика 20.10.2022 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 09:56
Экономика 20.10.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2022 09:35
Экономика 20.10.2022 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 19:59
Экономика 19.10.2022 19:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2022 16:59
Экономика 19.10.2022 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 13:35
Экономика 19.10.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 13:34
Экономика 19.10.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2022 12:31
Экономика 19.10.2022 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 12:03
Экономика 19.10.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 11:17
Экономика 19.10.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2022 10:03
Экономика 19.10.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:48
Чиновники и УК отгородились от проблем замерзающих волгоградцев бесполезными телефонамиСмотреть фотографии
14:19
Суд признал незаконной смену УК на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Омбудсмен и МИД РФ вступились за волгоградского экс-пилота, потерявшего здоровье в ТаджикистанеСмотреть фотографии
13:11
Tele2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:02
Андрей Бочаров сообщил, какие объекты возьмут под особую охрану в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:40
Бочаров: ограничений для жителей Волгоградской области режимом ПГ не предусмотреноСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области рецидивист навестил жертву после двух лет в колонииСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде обманщицу стариков приговорили к 1,5 годам колонии-поселенияСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде 20 октября объявят об ужесточении мер безопасностиСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде ищут без вести пропавшего школьникаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде маршрутка 5С вылетела с дороги и пробила бетонный заборСмотреть фотографии
10:58
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудованияСмотреть фотографии
10:51
Бочаров проведет срочное заседание оперштаба по режиму ПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 20-летним Кириллом СмоленцевымСмотреть фотографии
10:13
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Компании Волгограда тратят на работников в месяц более 57 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:43
Мобилизованных селян отправили из Волгоградской области в зону СВОСмотреть фотографии
09:01
билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Мемориальные инициативы зарубежных стран в Волгограде согласуют с МИД РФСмотреть фотографии
20:48
Напряженно, стабильно, ритмично: главное, о чем заявил Путин на заседании СовбезаСмотреть фотографии
20:14
Золотых рыбок с Центральной набережной Волгограда переселили на рынокСмотреть фотографии
19:59
Облпромторг не поддержал пессимистичных прогнозов в отношении волгоградских ТЦСмотреть фотографии
19:33
Володин: многодетные отцы с тремя детьми не подлежат мобилизацииСмотреть фотографии
19:21
Ремонт бомбоубежища заказали в Волгоградской области за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:13
Андрей Бочаров возглавил оперштаб по режиму повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:59
Банк Уралсиб начал обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банкаСмотреть фотографии
16:44
Путин поручил платить мобилизованным 195 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
16:33
Бочаров распорядился подготовить места для приема беженцевСмотреть фотографии
16:25
Волгоградца и его подельников осудят за захват бизнеса работодателяСмотреть фотографии
15:55
Путин вводит уровень повышенной готовности в Волгоградской области: что это значит?Смотреть фотографии
 