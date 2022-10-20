Статистики: компании Волгограда тратят на работников в месяц более 57 тыс. рублей





Волгоградстат подвел итоги федерального статистического наблюдения о затратах организаций на рабочую силу. Как сообщает ИА «Высота 102», такие исследования статистики проводят раз в пятилетку.

В наблюдении принимали участие организации, занятые в добыче полезных ископаемых, обработке, обеспечении электрической энергией, в торговле, строительной отрасли, в сфере автоуслуг, а также в транспортировке и хранении. Рассматривалась ситуация в предприятиях, занятых в гостиничном бизнесе, общественном питании, а также финансовые организации и многие другие. Не брали под наблюдения микропредприятия.

– По итогам наблюдения затраты организаций Волгоградской области на рабочую силу, рассчитанные на одного работника в месяц, в 2021 году составили 57493,4 рублей, – сообщают статистики.

Львиная часть расходов организаций – это заработная плата работникам (75,3%), 22,8 % – затраты на социальную защиту. На профессионально обучение волгоградские компании тратят не более 0,2%, на культурно-бытовое обслуживание всего 0,1%. Прочие расходы составляют 1,5%.