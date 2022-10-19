Экономика

Облпромторг не поддержал пессимистичных прогнозов в отношении волгоградских ТЦ

Экономика 19.10.2022 19:59
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19.10.2022 19:59


Региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК озвучил 19 октября оценку развития торговли в регионе, включая форматы онлайн и офлайн. Как сообщает ИА «Высота 102», по сведениям облпромторга, текущее состояние дел характеризуется не иначе как позитивно. 

На территории Волгоградской области развиваются все форматы торговли, – ответственно заявляют в ведомстве. – Сегодня в регионе размещены 18,2 тысячи объектов розничной торговли, в том числе продовольственные и непродовольственные магазины, торговые центры. Комитет  на регулярной основе проводит мониторинг состояния сегмента торговой инфраструктуры, в том числе анализ динамики арендопригодной площади торговых центров и доли свободных площадей в них.

Опираясь на результаты такого мониторинга, в облпромторге сообщают, что с начала 2022 года в восьми крупных торгово-развлекательных центрах, расположенных на территории Волгоградской области, площадь предоставленных в аренду помещений выросла на 3700 квадратных метров по сравнению с январем-октябрем 2021-го. 

– Это свидетельствует о востребованности данного формата торговли и отсутствии снижения деловой активности в торговых центрах в настоящее время, – уверены в облпромторге. 

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