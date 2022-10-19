Банк Уралсиб начал обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка

Экономика 19.10.2022 16:59
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19.10.2022 16:59
Банк Уралсиб запустил проект «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах где отсутствуют отделения банка.
В данном формате Уралсиб привлекает клиентов через удаленные каналы, а клиентский сервис и поддержку предоставляет Центр Дистанционного обслуживания бизнеса банка. Клиентам, привлеченным в новых городах, предоставляется персональный бизнес-ассистент, который помогает решать любые вопросы в части банковского обслуживания.
Первые города, где банк пилотирует полностью дистанционный формат: Иваново, Тольятти, города Московской области (Реутов, Балашиха, включая микрорайон Железнодорожный). Клиентам в этих городах доступно большинство транзакционных и партнерских продуктов и сервисов.
— В рамках принятой в банке программы по цифровизации мы запустили пилотный проект «Новые города» в нескольких локациях и планируем в дальнейшем выйти на полноценное удаленное обслуживание клиентов в любой точке России. Для этого мы доработали процессы, продукты, формат клиентского привлечения и обслуживания, – отметил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов. – В следующем году мы планируем тиражировать данный формат, увеличивая общее количество новых локаций. При этом все цифровые продукты и процессы также будут доступны и текущим клиентам, это позволит нам в целом соответствовать клиентским ожиданиям, нарастить свою долю в сегменте малого бизнеса.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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