Федеральные новости 19.10.2022 15:05
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19.10.2022 15:05
Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ главы государства, мера вводится с ноля часов 20 октября, учитывая, что "против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила". Военное положение вводят в соответствии с ч.2.ст. 87 Конституции РФ и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года №1-ФКЗ «О военном положении».
Сегодня Совет Федерации должен будет утвердить данный указ Президента.
Правительству, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ даны поручения в трехдневный срок представить предложение о мерах, применяемых на территориях, где введено военное положение.
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