Экономика

«Открытие Инвестиции» стали генеральным спонсором проекта «Недетский бизнес» на канале СТС KIDS

Экономика 19.10.2022 13:35
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19.10.2022 13:35


«Открытие Инвестиции» (бренд группы банка «Открытие») выступили в качестве генерального спонсора детского телешоу «Недетский бизнес» на канале СТС KIDS. Новая инициатива «Открытие Инвестиции» направлена на поддержку начинаний юных российских предпринимателей и повышение финансовой грамотности  подрастающего поколения.
«Недетский бизнес» — новый проект канала СТС KIDS при участии школы Business FOX, реализуемый при поддержке «Открытие Инвестиции». Дети представляют свои бизнес-проекты и выигрывают деньги на их развитие. В процессе шоу юные бизнесмены отвечают на вопросы по финансовой грамотности, зарабатывая баллы. В конце каждого выпуска один из топ-менеджеров «Открытие Инвестиции» лично поздравит и вручит победителю подарочный сертификат на 100 000 рублей.
Участниками съемок стали дети от 7 до 16 лет. Главный критерий отбора участников — интерес к предпринимательской деятельности. Несмотря на юный возраст, многие ребята уже планируют воплотить собственный бизнес-план или имеют реализованный бизнес.
Выпуски программы выходят каждую субботу в 16:00 в эфире телеканала СТС KIDS, начиная с 15 октября. Сезон «Недетского бизнеса» при поддержке «Открытие Инвестиции» насчитывает 10 выпусков.
Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Инвестиции»:
Мы убеждены, что финансовую грамотность надо осваивать с детства — знания в этой области помогут ребятам не только избежать многих проблем во взрослой жизни, но и достичь финансового благополучия. Научившись управлять личным бюджетом, грамотно распределять и эффективно инвестировать средства, находить баланс между доходами и расходами, юное поколение тем самым обеспечит себе и своим близким уверенность в завтрашнем дне на годы вперед. Уверены, что знания и опыт, которые подарит участникам телепроект, их умение управлять финансовыми потоками принесет много пользы стране.
Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие»:
Проект «Недетский бизнес» ярко показывает, что ни возраст, ни стартовый капитал не имеют никакого значения, если у вас есть мечта, в которую вы верите. Неважно, сколько вам лет и сколько средств вы можете вложить прямо сейчас. Главное – уверенно идти к реализации своей идеи. Совсем юные предприниматели доказывают, что все цели достижимы, а значит и мы можем последовать их примеру и инвестировать прямо сейчас, не откладывая до лучших времён.
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс.

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