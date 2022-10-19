Банк «Открытие» предоставит дополнительные финансовые гарантии для автозаемщиков

Экономика 19.10.2022 12:03
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19.10.2022 12:03
«Открытие Авто» (блок автобизнес банка «Открытие») запускает продажи продукта «Независимая Гарантия» на возврат автокредитов. Сервис разработан специально для автозаемщиков и обеспечит финансовую защиту при потере работы (из-за сокращения должности или штата, банкротства организации, переезда компании) и иной непредвиденной ситуации.
Гарантом выступает ООО «АвтоАссист», который выплатит до трёх ежемесячных платежей по кредиту в случае неисполнения клиентом своих обязательств. Это позволит сохранить спокойствие и поддержать семейный бюджет во время поиска новой работы, а семье - сохранить привычный уровень жизни в сложной ситуации.
Среди прочих преимуществ независимой гарантии – отсутствие просрочек и пени и сохранение заёмщиком положительной кредитной истории, моментальная выплата при наступлении основания для оформления гарантии и получение сертификата «Автоюрист» с возможностью юридических консультаций в любое время в течение года.
Приобрести независимую гарантию может клиент банка «Открытие» в возрасте от 18 до 65 лет при оформлении автокредита в любом дилерском центре-партнере «Открытие Авто». Стоимость сертификата зависит от величины кредита и срока действия гарантии.
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