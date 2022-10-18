В Волгограде в ДТП с внедорожником пострадали трое пассажиров автобуса









В Советском районе Волгограда в результате ДТП с автобусом пострадали трое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне на ул. Кабардинская около девяти часов утра.





«Митсубиси Паджеро» под управлением 39-летнего водителя, проезжая перекресток с пр. Университетский на запрещающий сигнал светофора, врезался в автобус «Волгабас». В результате ДТП двое пассажира автобуса - 9-летний мальчик и 58-летняя женщина были доставлены в больницу, 75-летней пассажирке автобуса была оказана медицинская помощь на месте.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области