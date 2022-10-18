В Волгограде в ДТП с внедорожником пострадали трое пассажиров автобуса

Происшествия 18.10.2022 10:26
0
18.10.2022 10:26
В Советском районе Волгограда в результате ДТП с автобусом пострадали трое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне на ул. Кабардинская около девяти часов утра.
«Митсубиси Паджеро» под управлением 39-летнего водителя, проезжая перекресток с пр. Университетский на запрещающий сигнал светофора, врезался в автобус «Волгабас». В результате ДТП двое пассажира автобуса - 9-летний мальчик и 58-летняя женщина были доставлены в больницу, 75-летней пассажирке автобуса была оказана медицинская помощь на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Камышине дочь воткнула кухонный нож в грудь матери17.10.2022 20:21
Происшествия 17.10.2022 20:21
Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-3417.10.2022 19:30
Происшествия 17.10.2022 19:30
Молодой волгоградец застраховал себя от интимных услуг и остался без секса17.10.2022 10:36
Происшествия 17.10.2022 10:36
Самолет рейса Москва — Волгоград подал сигнал бедствия16.10.2022 14:31
Происшествия 16.10.2022 14:31
Вооруженный житель Астрахани угнал BMW в центре Волгограда и разбился насмерть16.10.2022 13:24
Происшествия 16.10.2022 13:24
Забросавшие камнями трамвай подростки попали на видео в Волгограде16.10.2022 10:30
Происшествия 16.10.2022 10:30
Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовика15.10.2022 10:10
Происшествия 15.10.2022 10:10
В Волгограде часть кованого забора из Касимовского сквера нашли в пункте приема металла14.10.2022 14:32
Происшествия 14.10.2022 14:32
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрацию14.10.2022 13:17
Происшествия 14.10.2022 13:17
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезона14.10.2022 12:03
Происшествия 14.10.2022 12:03
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видео14.10.2022 10:41
Происшествия 14.10.2022 10:41
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад мужчину в красном13.10.2022 21:15
Происшествия 13.10.2022 21:15
В Волжском в отделе полиции умер 41-летний рецидивист13.10.2022 19:07
Происшествия 13.10.2022 19:07
«Начал зажимать»: под Волгоградом среди мобилизованных поймали пристававшего к подростку мужчину13.10.2022 13:23
Происшествия 13.10.2022 13:23
В Волгограде водитель-трус сбежал после наезда на ребенка13.10.2022 10:28
Происшествия 13.10.2022 10:28