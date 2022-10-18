Экономика

Волгоградские работодатели стали чаще интересоваться женщинами

Экономика 18.10.2022 09:32
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18.10.2022 09:32


На фоне частичной мобилизации изменилось поведение работодателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, волгоградские компании к концу сентября стали интересоваться женскими резюме почти в два раза чаще, чем мужскими, а также чаще стали приглашать на собеседования кандидатов без опыта работы.

Так, к концу сентября в целом по России работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских – сократилась с 41% до 38%. В Волгоградской области работодатели также стали приглашать женщин на собеседования на 3% чаще, чем мужчин. К концу сентября среди всех резюме, заинтересовавших волгоградских рекрутеров, женских было почти в два раза больше, чем мужских: 66% женских и 34% мужских (в начале месяца пропорция была – 63% и 37% соответственно).

Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28. 

В Волгоградской области к концу сентября работодатели стали на 3% реже приглашать соискателей в возрасте 25-34 лет, зато на 2% увеличилась доля приглашений кандидатов 18-24 лет, в остальных возрастных группах изменений за месяц нет.

В целом по российскому рынку отношение работодателей к соискателям в зависимости от их опыта к концу сентября не изменилось, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» - на 1%. Волгоградская область входит в ТОП-15 регионов (11-е место) по возросшему интересу работодателей к соискателям без опыта работы – к концу сентября волгоградские компании стали на 2% чаще приглашать на собеседования кандидатов без опыта работы, чем в начале месяца.

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