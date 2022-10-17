Платить телефоном по QR-коду Сбера теперь могут и клиенты Альфа-Банка

Экономика 17.10.2022 13:40
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17.10.2022 13:40
Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка.
Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета. С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.
Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещённой на дверях или в кассовой зоне.
-Мы, вместе с нашими партнёрами, развиваем масштабный проект, который сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее для наших клиентов. Сбер и Альфа-Банк совместно продвигают бесконтактные типы оплаты и вместе работают над улучшением клиентского опыта, делая его удобнее. Кроме того, Сбер, в партнёрстве с другими игроками банковского рынка и электронной коммерции развивают платформу SberPay. Уверен, что оба направления в скором времени будут доступны на большинстве площадок по всей стране, - комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.
К платёжному решению Сбера «Плати QR», уже подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, Юмани. Оплата смартфоном по QR-коду доступна более чем в 800 тысяч торговых точках по всей стране, и это число всё время увеличивается.
Одновременно с этим развивается быстрый метод оплаты на сайтах без ввода реквизитов — SberPay. Уже сейчас он доступен на 75 тысячах сайтов и приложений, более 8 млн россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.
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