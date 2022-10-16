Вооруженный житель Астрахани угнал BMW в центре Волгограда и разбился насмерть

В Волгограде организована проверка по факту дорожного конфликта в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102», один из участников разборок ночью разбился в ДТП.

— Накануне в полицию с заявлением обратился 22-летний водитель автомобиля BMW, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Заявитель пояснил, что ночью в ходе возникшего словесного конфликта по факту повреждения его автомобиля на дороге в Центральном районе в результате ДТП с участием иномарки Daewoo Nexia водитель данного автомобиля, покинув салон транспортного средства, начал угрожать ему предметом, похожим на пистолет.





Как уточнили в полицейском ведомстве, после дорожного инцидента водитель Daewoo Nexia пересел в BMW и скрылся.

— Двигаясь в Советском районе напротив дома № 105 проспекту Университетскому угонщик превысил допустимую скорость, потерял управление и наехал на световую опору, — добавили в областном главке МВД. — От полученных травм мужчина скончался на месте.

Погибшим оказался 21-летний житель Астраханской области. В салоне BMW обнаружен и изъят предмет, схожий с пистолетом.





Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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