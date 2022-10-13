Под Волгоградом рейсовый автобус из Москвы отправил иномарку в кювет

Происшествия 13.10.2022 10:17
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13.10.2022 10:17
Авария с участием рейсового автобуса, следующего из Москвы в Астрахань, произошла в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на 928 км автодороги Р-22 «Каспий» 61-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Renault Kaptur», который двигался впереди. От удара иномарка съехала с трассы в кювет.
В результате ДТП пострадал 67-летний водитель легкового автомобиля.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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