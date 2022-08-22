В лесопосадке недалеко от поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области обнаружено тело 55-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп обнаружила сожительница погибшего.

— Мужчина поссорился со своей спутницей 13 августа и ушел из дома. Купив спиртное, он пошел гулять. Через несколько дней его сожительница обратилась в полицию по поводу безвестного исчезновения мужчины, — сообщил информагентству собственный источник в следственных органах. — Женщина сама принялась искать своего сожителя в расположенной рядом лесопосадке. Накануне она наткнулась на труп.

Как стало известно ИА «Высота 102», криминальный характер смерти мужчины предварительно исключается. На теле не обнаружено повреждений, которые указывали бы на совершении в отношении погибшего насильственных действий.

ИА «Высота 102» запросило комментарий в СУ СКР по Волгоградской области.

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