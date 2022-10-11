В массовое ДТП с лесовозом попала жительница Волгоградской области

Стали известны подробности массового ДТП в Борисоглебском районе Воронежской области. Как сообщает ИА «Высота 102», участницей произошедшей накануне аварии стала 27-летняя жительница Волгоградской области.





— По предварительной информации, примерно в 14.30 на 619 километре трассы Москва — Астрахань 46-летний житель Эртильского района за рулем тягача DAF FT XF105.460 с полуприцепом «Krone» не учел дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения и наехал на стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Воронежской области. — Водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070 под управлением 71-летнего жителя Борисоглебского района, иномаркой BMW-5301 под управлением 47-летнего жителя Московской области, автомашиной Chevrolet Cruze под управлением 33-летнего жителя Наро-Фоминска, иномаркой Renault Logan под управлением 43-летнего жителя Костромской области, автомобилем Seat Toledo под управлением 27-летней жительницы Волгоградской области, автомашиной Nissan X-Trail под управлением 64-летней жительницы Саратовской области и автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 30-летнего жителя Павловского района.





Как уточнили в полицейском ведомстве, на месте скончался водитель автомобиля ВАЗ-21070. Восемь человек получили различные травмы. Помощь врачей понадобилась водителям автомашин DAF, BMW-5301, Chevrolet Cruze, Nissan X-Trail, а также пассажирке иномарки Chevrolet Cruze — 32-летней жительнице Наро-Фоминска. Медпомощь оказана пассажирам ВАЗ-21070 — жительницам Борисоглебского района в возрасте 68 и 67 лет, а также пассажиру машины BMW-5301 — 33-летней жительнице столичного региона.





Для выяснения всех причин ДТП полицией организована проверка.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области