Победа дискаунтеров: настало время выгодных покупок

Общество 09.10.2022 16:11
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09.10.2022 16:11
Ежедневые походы в магазины за продуктами съедают львиную долю бюджета. Приходится экономить на необходимом, тратить не только деньги, но и драгоценное время, стоя у прилавков и изучая и высчитывая скидки. Причем не всегда на кассе в чеке окажется именно цена акции. И покупки вместо удовольствия приносят раздражение и ненужный стресс.
«Победа» ближе – цены ниже!
Те, кто умеет правильно планировать расходы, давно сделали свой выбор в пользу дискаунтеров – магазинов низких цен. Совсем скоро в Волгоградской области откроется несколько продскладов «Победа» – больших магазинов, где можно купить все нужное для вашего дома – от продуктов до бытовой химии, текстиля, канцелярских товаров и посуды.
«Победа» выросла из региональной сети в федеральную. Особое внимание здесь уделяется товару, а не сервису. Выкладка простая и удобная, без излишеств. Благодаря этому ритейлер дает низкую цену, но при этом заботится о качестве. «Победа» выстраивает долговременные отношения с поставщиками, поэтому понравившийся товар можно будет найти на полке и в следующий визит в магазин.
Кроме того, у «Победы» есть довольно широкий ассортимент товаров, качество которых отслеживается торговой сетью от производства до прилавка. Это высококачественные продукты, которые выпускаются по высоким стандартам, но благодаря работе напрямую с производителями, минуя дистрибьютеров, имеют невысокую цену. Бренды «СовНарком», «Мецлерс, «Семейный Амбар» и многие другие уже зарекомендовали себя у покупателей «Победы» и успешно реализуются каждый день. Это в очередной раз подтверждает, что главное – это качество, а не раскрученный бренд.
Бери больше – плати меньше
Магазины «Победы» обустроены так, что здесь удобно закупиться впрок. В магазины удобно заходить с колясками и тележками. Акций в магазине нет, но зато всегда есть низкие цены, которые соответствуют ценникам и позволяют экономить. На освободившиеся средства можно больше баловать себя, детей и родителей, развлекаться и путешествовать.
Качественные товары на каждый день по выгодным ценам уже выбраны для вас, а это позволяет значительно экономить время при совершении покупок и больше времени уделять друзьям и близким.
Сеть магазинов «Победа» – это быстрый и простой сервис, понятный каждому.
Приходите и убедитесь сами, что не всегда за качество нужно платить втридорога:
г.Котельниково, ул. Родина, 20, Остановка «Рынок»
г. Калач-на-Дону, ул. Кирова, 194Б
Скоро открытие!
14 октября:
г. Михайловка, ул. Республиканская, 95
19 октября:
г. Волжский, пр-т им. Ленина, 128А
г. Краснослободск, ул. Ленина, 176/7
21 октября:
г. Волгоград, ул. Пролетарская, 18, ТК «Привоз», Рынок
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