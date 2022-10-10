Спорт

"Что было у него в голове": главный тренер "Ротора" пообещал наказать двух игроков за безрассудную игру

Спорт 10.10.2022 07:53
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10.10.2022 07:53



Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов на пресс-конференции после матча с «Чайкой» (0:0) жёстко высказался о двух игроках своей команды: защитнике Никите Кармаеве и полузащитнике Максиме Мартусевиче.  Оба футболиста будут наказаны клубом за то, что оставили свою команду доигрывать встречу вдевятером, сообщает ИА «Высота 102».
 
- По судейству могу сказать, что по карточкам у меня вопросов нет. К футболистам будут применены соответствующие санкции, - заявил Стукалов.

- То, что я видел по карточке Кармаева,  это однозначно нарушение дисциплины.  У тебя есть карточка и ты не должен её получать вторую. Что у него было в этот момент в голове,  мы будем разговаривать с ним. А что касается второй карточки, там всё в игре было. Никакой грубости не было. Тянулся,  не дотянулся - получил карточку, - продолжил главный тренер.

Напомним, накануне состоялся матч 12-го тура первенства второй лиги, в котором волгоградский «Ротор» принимал «Чайку». Встреча завершилась со счетом  0:0. Сначала на 36-й минуте за нарушение правил на чужой половине поля арбитр показал Никите Кармаеву вторую желтую карточку, которая превратилась в красную,  и волгоградцы остались в меньшинстве. А во втором тайме судья удалил Максима Мартусевича, который получил две жёлтых карточки за срыв атаки в середине поля и опасный подкат у своей штрафной в промежутке между 66-й и 67-й минутах.

В результате волгоградская команда  с трудом смогла удержать ничью.

Фото СК "Ротор" VK

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