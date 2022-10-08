Происшествия

«Видели у трассы»: в Волгоградской области ищут пропавшего 6 октября 17-летнего подростка

Происшествия 08.10.2022 20:27
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08.10.2022 20:27



В Михайловке Волгоградской области пропал 17-летний подросток. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун мальчика Нина, Никита Алейников ушел из дома в хуторе Тишанка еще 6 октября.

- Последний раз его видели около 16-00 идущим по направлению к трассе, - рассказала женщина. – У мальчика проблемы с развитием, он и раньше уходил из дома, но возвращался. А тут набедокурил, испугался и ушел.

Родственники уже обратились за помощью в полицию. В день исчезновения мальчик  был одет в резиновые сапоги и оранжевую куртку. Выглядит подросток младше своих лет.

Всех, кто может поделиться информацией о местонахождении Никиты, просят позвонить по телефону +7 904 774-28-68 или 8(84463) 2-52-47.



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