Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

Экономика 07.10.2022 15:59 Новости компаний
0
07.10.2022 15:59 Новости компаний
С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу Федерального закона.
Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.
Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).
Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию») или сделать это в любом офисе банка.
Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
— Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона – уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время.
Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:
• мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации;
• военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;
• сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
• добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;
• члены семей всех перечисленных выше категорий.
Если клиенты хотят изменить условия кредитования, но при этом не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr.
Сотрудники «КАУСТИКа» приняли участие в финальных соревнованиях регионального конкурса «Лучший по профессии»07.10.2022 17:52
Экономика 07.10.2022 17:52
УК «Открытие» упростила регистрацию в личном кабинете07.10.2022 14:53
Экономика 07.10.2022 14:53
Банк «Открытие»: котировки цветных металлов возобновили рост07.10.2022 13:55
Экономика 07.10.2022 13:55
У предпринимателей появилась возможность узнать лимит кредитования в Сбербанке07.10.2022 10:40
Экономика 07.10.2022 10:40
Вкусно и познавательно: «Сады Придонья» презентовали уникальный экскурсионный маршрут06.10.2022 15:54
Экономика 06.10.2022 15:54
«Открытие Авто»: китайские и отечественные авто дешевели в сентябре активнее остальных06.10.2022 14:08
Экономика 06.10.2022 14:08
Клиенты Банка Уралсиб могут вносить наличные на счет в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой06.10.2022 14:05
Экономика 06.10.2022 14:05
Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование06.10.2022 11:48
Экономика 06.10.2022 11:48
Банк «Открытие» поздравил страховые компании группы с Днем страховщика06.10.2022 10:55
Экономика 06.10.2022 10:55
ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 2 млрд рублей06.10.2022 10:29
Экономика 06.10.2022 10:29
Сбер увеличил выдачу ипотеки в 2,8 раза05.10.2022 12:50
Экономика 05.10.2022 12:50
«Открытие Авто»: в августе на покупку новых автомобилей россияне потратили на 19% больше, чем в июле – 84 млрд рублей05.10.2022 11:01
Экономика 05.10.2022 11:01
Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»05.10.2022 10:15
Экономика 05.10.2022 10:15
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре05.10.2022 09:31
Экономика 05.10.2022 09:31
В Волгоградской области отремонтировали воздушную линию, питающую электроэнергией водопровод05.10.2022 09:19
Экономика 05.10.2022 09:19