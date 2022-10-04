Работник банка обманом забрал у волгоградца кредитную иномарку









Перед судом в Волгограде предстанет 49-летний заместитель начальника отдела мониторинга кредитов физических лиц одного из коммерческих банков по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении обвиняемого утверждено и направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.

По версии следствия, работник банка узнал о наличии у одного из клиентов задолженности по кредиту на приобретение автомобиля «Skoda Octavia» 2011 года выпуска. В августе 2013 года он сообщил мужчине, что банк якобы принял решение об изъятии кредитного авто, хотя фактически такое решение не принималось.

- Забрав у клиента автомобиль, сотрудник банка начал использовать его для личных нужд, причинив потерпевшему ущерб на сумму порядка 500 тысяч рублей, - сообщила Черединина. - При этом денежные средства за автомобильный кредит продолжали взыскиваться с законного владельца авто.

Вину обвиняемый не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД РФ по г. Волгограду.

В рамках расследования уголовного дела автомобиль был возвращен собственнику.



