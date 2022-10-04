Расследования

Работник банка обманом забрал у волгоградца кредитную иномарку

Расследования 04.10.2022 15:06
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04.10.2022 15:06



Перед судом в Волгограде предстанет 49-летний заместитель начальника отдела мониторинга кредитов физических лиц одного из коммерческих банков по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении обвиняемого утверждено и направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.
По версии следствия, работник банка узнал о наличии у одного из клиентов задолженности по кредиту на приобретение автомобиля «Skoda Octavia» 2011 года выпуска. В августе 2013 года он сообщил мужчине, что банк якобы принял решение об изъятии кредитного авто, хотя фактически такое решение не принималось.
- Забрав у клиента автомобиль, сотрудник банка начал использовать его для личных нужд, причинив потерпевшему ущерб на сумму порядка 500 тысяч рублей, - сообщила Черединина. - При этом денежные средства за автомобильный кредит продолжали взыскиваться с законного владельца авто.
Вину обвиняемый не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД РФ по г. Волгограду.
В рамках расследования уголовного дела автомобиль был возвращен собственнику.

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