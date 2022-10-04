Банк «Открытие» запускает рефинансирование автокредитов по ставке от 7,5% годовых





«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил программу рефинансирования автокредитов. Заёмщики других банков могут переоформить автокредиты по ставке от 7,5%* годовых вне зависимости от срока обслуживания. Это одно из лучших предложений на рынке.

Рефинансировать автокредит под залог имеющегося в собственности ТС можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до 7 лет. Категория транспортного средства в рамках программы – B, ограничения по стоимости и марке автомобиля отсутствуют. Возраст транспортного средства не должен при этом превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественного авто на момент окончания кредита.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте, в контакт-центре и центрах автобизнеса банка «Открытие». Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.

— Мы ожидаем, что продукт будет пользоваться повышенным спросом у заемщиков. С учетом реалий последних месяцев, вероятно, что многие автовладельцы захотят на выгодных для себя условиях рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

Помимо рефинансирования, автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.

Полный список всех условий и преимуществ программы рефинансирования доступен на сайте банка.

* Наилучшие кредитные условия доступны при условии оформлении страхования транспортного средства, личного страхования и подключения опции «ставка автомобилиста». Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально, на основе риск-профиля каждого клиента



