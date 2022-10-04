Клуб «Art of life» банка «Открытие» провел творческую встречу с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным
Экономика 04.10.2022 13:06
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04.10.2022 13:06
В рамках очередного заседания клуба «Art of life» клиенты Открытие Private Banking встретились с художественным руководителем – директором МХТ им. А.П. Чехова, народным артистом России Константином Хабенским и писателем, сценаристом Александром Цыпкиным.
Хабенский и Цыпкин – давние друзья банка «Открытие». А знаменитый российский артист с недавних пор еще и амбассадор банка. В ходе встречи произведения Александра Цыпкина прочитали и сам автор, и Константин Хабенский, после чего актер и писатель ответили на вопросы гостей.
Клуб «Art of life» создан Открытие Private Banking – подразделением по работе с состоятельными клиентами банка «Открытие». Он проводит встречи с интересными людьми, лучшими экспертами в разных сферах, обсуждает самые интересные и насущные проблемы, устраивает благотворительные акции.
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