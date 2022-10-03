ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам





ВТБ увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых.





Повышение касается четырех основных сберегательных продуктов. Максимальную доходность – до 8,3% – годовых получат клиенты, размещающие деньги на вкладе «Надежная основа» в ВТБ Онлайн. Депозит открывается на 12 месяцев, минимальная сумма вклада – 30 тыс. рублей. При размещении средств в офисах банка доходность по продукту составит 7,23 % годовых.





Доходность до 8,13 % годовых вне зависимости от канала обслуживания будет доступна для клиентов, впервые за последние полгода размещающих средства в ВТБ, на вкладе «Выгодное начало» сроком на 181 день.





По краткосрочному сберегательному продукту «Вклад Первый» доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма трехмесячного депозита при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тыс. рублей, в отделении банка – 30 тыс. рублей.





Доходность по вкладу «Новое время» сроком 6 месяцев повысится до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% – если средства размещаются в офисе ВТБ.





Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.



