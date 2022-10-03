Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчание

Следователи Центрального района Волгограда СУ СК России завершили расследование убийства, совершенного 14 лет назад. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, перед судом готовится предстать 50-летняя женщина. Установить личность преступницы помог свидетель кровавой расправы.

– 8 августа 2008 года в одной из квартир дома 51А по проспекту Ленина было обнаружено тело 30-летнего мужчины, – рассказала Буянова информагентству. – Причиной смерти волгоградца стала черепно-мозговая травма. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело, однако установить лицо, совершившее преступление, не удалось.

Лишь в 2022 году следователям удалось установить и допросить единственного свидетеля преступления, который сообщил данные злоумышленника – им оказалась сожительница мужчины.

– Очевидец сообщил следователям обстоятельства преступления. Установлено, что 7 августа 2008 года между тогда еще 36-летней женщиной и ее сожителем на фоне употребления спиртного произошел конфликт, в ходе которого волгоградка бутылкой нанесла сожителю удары по голове, лицу и шее. Полученные повреждения стали для мужчины смертельными, он скончался на месте происшествия, – сообщила Дарья Буянова. – Также установлено, что потерпевший неоднократно подвергался физическому насилию со стороны своей сожительницы.

Расследование уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего – завершено и направлено в суд.