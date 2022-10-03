Расследования

Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчание

Расследования 03.10.2022 14:30
0
03.10.2022 14:30


Следователи Центрального района Волгограда СУ СК России завершили расследование убийства, совершенного 14 лет назад. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, перед судом готовится предстать 50-летняя женщина. Установить личность преступницы помог свидетель кровавой расправы. 

– 8 августа 2008 года в одной из квартир дома 51А по проспекту Ленина было обнаружено тело 30-летнего мужчины, – рассказала Буянова информагентству. – Причиной смерти волгоградца стала черепно-мозговая травма. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело, однако установить лицо, совершившее преступление, не удалось. 

Лишь в 2022 году следователям удалось установить и допросить единственного свидетеля преступления, который сообщил данные злоумышленника – им оказалась сожительница мужчины. 

– Очевидец сообщил следователям обстоятельства преступления. Установлено, что 7 августа 2008 года между тогда еще 36-летней женщиной и ее сожителем на фоне употребления спиртного произошел конфликт, в ходе которого волгоградка бутылкой нанесла  сожителю удары по голове, лицу и шее. Полученные повреждения стали для мужчины смертельными, он скончался на месте происшествия, – сообщила Дарья Буянова. – Также установлено, что потерпевший неоднократно подвергался физическому насилию со стороны своей сожительницы.

Расследование уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего – завершено и направлено в суд. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.10.2022 18:14
Расследования 03.10.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 15:49
Расследования 03.10.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 11:20
Расследования 03.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 10:18
Расследования 03.10.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 19:26
Расследования 02.10.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 17:00
Расследования 02.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 17:29
Расследования 30.09.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 14:55
Расследования 30.09.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 18:43
Расследования 29.09.2022 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 18:39
Расследования 29.09.2022 18:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 17:43
Расследования 29.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 15:21
Расследования 29.09.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 10:21
Расследования 29.09.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2022 10:17
Расследования 29.09.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2022 12:46
Расследования 28.09.2022 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
17:51
Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте РоссииСмотреть фотографии
17:05
«Надо друг другу помогать»: в Волгограде запускают проект для устройства домашних питомцев мобилизованныхСмотреть фотографии
16:47
«Вернуть подлинное имя»: лидер КПРФ Зюганов снова заговорил о переименовании ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Избежавшая тюрьмы экс-судья Добрынина из Волгограда стала банкротомСмотреть фотографии
15:24
В России появится Центр биометрических технологийСмотреть фотографии
15:15
Госдума поддержала вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РоссииСмотреть фотографии
15:00
Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:30
Свидетель убийства в центре Волгограда спустя 14 лет прервал молчаниеСмотреть фотографии
13:37
В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 21-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом мужчина погиб в поножовщине, защищая знакомуюСмотреть фотографии
 