В Георгиевском зале Кремля в Москве сегодня, 30 сентября, состоялось историческое событие — церемония подписания договоров о принятии в Россию четырех новых субъектов. ЛДНР, Херсонщина и Запорожье теперь в России.

Журналисты ИА «Высота 102» спросили волгоградцев, что они об этом думают.





Спешащие по своим делам жители Волгограда, услышав названия новых республик, вошедших в состав России, замедляли шаг и делились своим мнением на этот счет.

Многие поддерживали жителей республик Донбасса в их стремлении ощущать себя русскими и говорить на родном языке. Простые волгоградцы оказались на удивление довольно подкованными в вопросах истории и геополитики. Люди среднего и старшего возраста сходились во мнении, что Россия должна была намного раньше принять в свой состав братские республики, а Украина — государство-террорист.

— Они чувствовали, что они никому не нужны в этом мире, вообще на этой планете совсем, потому что пока бомбили их города, убивали не просто военных, а женщин, детей и стариков, они не ведали помощи ниоткуда. Практически весь мир на них наплевал. Они хотели автономию, им ее не дали. В итоге просто-напросто люди погибали на глазах у всей планеты и единственный кто вступился — это Россия, — уверена Ангелина.

Стоит отметить, что мнения жителей Волгограда во многом созвучны с тем, о чем сегодня перед подписанием договоров в Кремле говорил президент. Владимир Путин значительную часть выступления посвятил разрушительной политике Запада.

— Своими войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы. Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идет под предлогом «обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира»? Куда идет? Все идет в те же европейские страны. Там пять процентов только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман. Американская элита, по сути, использует трагедию этих людей для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с многовековой историей, — заключил российский лидер.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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