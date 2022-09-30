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«Как раньше уже не будет!»: Путин подписал договоры о вхождении в состав России Запорожья, Херсона и ЛДНР

Главное 30.09.2022 16:41
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30.09.2022 16:41


В Георгиевском зале Кремля 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. 

Перед церемонией подписания президент России Владимир Путин выступил с получасовой речью. 

Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей, – сказал Владимир Путин. – Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию.

После Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится к возрождению Советского Союза. Однако, по словам главы государства, несмотря на это, необходимо учитывать волю миллионов людей, сделавших свой выбор на референдумах. 

– Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда!

– Начавшийся слом западной гегемонии необратим, – заявил Владимир Путин. – И вновь повторю: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвали судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно взять и вычеркнуть из истории.

Далее Путин процитировал русского философа Ивана Ильина: 

– И если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. 

– За нами – правда! За нами – Россия! – такими словами завершил выступление глава российского государства. 

После президент Российской Федерации, главы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области поставили подписи под договорами. Под Гимн России и скандирование собравшимися в Георгиевском зале Кремля «Россия! Россия!» стороны скрепили союз рукопожатием.

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