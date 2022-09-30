Ехал с племянником: на трассе под Волгоградом в машине умер водитель

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на трассе Ленинск — Волжский скончался 71-летний водитель «Волги». Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионеру стало плохо во время движения автомобиля.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти.

Как уточнил руководитель Среднеахтубинского МрСО Су СКР по Волгоградской области Евгений Выстропов, инцидент произошел недалеко от поселка Стандартный.

— Пожилой мужчина ехал на своем автомобиле вместе с племянником. Водителю внезапно стало плохо, он съехал с дороги на обочину. Предварительно известно, что у погибшего были проблемы с сердцем, — добавил руководитель Среднеахтубинского МрСО.

Известно, что легковушка двигалась с небольшой скоростью. Племянник погибшего не пострадал. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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