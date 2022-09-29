С железнодорожной станции «Прудбой» на полигоны и в учебные центры Южного военного округа 29 сентября отправились для обучения по боевым программам несколько сотен мобилизованных жителей Волгоградской области. Проводить мужчин, прошедших одиночную огневую подготовку за минувшие семь дней, съехались многочисленные родственники и друзья.

За тем, как проходила отправка, наблюдали сегодня и корреспонденты ИА «Высота 102».





К 14.00 на железнодорожную станцию в Волгоградской области прибыли 13 вагонов в составе поезда. В каждом по 54 посадочных места – на мобилизованных и сопровождающих. Задолго до этого у станции «столпились» десятки легковых машин. В глазах жен и матерей – страх перед неизвестностью, на лицах пожилых отцов – деланое спокойствие.





– А каких эмоций вы ждете от меня? – отвечает ровным тоном мужчина на вопрос журналистов о том, какие чувства владеют им сейчас, когда дом покидает средний из сыновей. – Мы растили своих детей мужчинами, долг которых – защищать матерей и жен. Настало такое время – значит, принимаем как данное.





Сами мобилизованные лишних эмоций не выказывают. Кто-то крепче обнимает сыновей, кто шутит, стоя в окружении съехавшихся на станцию друзей.

– Все пришли добровольно, все пришли помочь нашей стране, – говорят мужчины.

– Едем, чтобы больше никого не приказали вызывать. Чтобы мы все сделали, как надо.





– Мы – одно единое. Мы идем до конца, – без тени сомнения говорит один из мобилизованных. – И мы пойдем до конца. Брат за брата – такова традиция. А вот то, что кто-то там бежит... Ну пусть бегут отсюда. Это их право. Если у нас что-то не сойдется, пойдут наши дети. Мы – одно целое. Мы – россияне.

















Из полутысячи призванных из запаса волгоградцев, отправлявшихся сегодня из Волгоградской области, совсем молодых можно было пересчитать по пальцам. Подавляющее большинство – мужчины в возрасте и, очевидно, с боевым опытом. На саперных лопатах, фляжках и шевронах у них читаем армейские позывные. Вот из толпы выкрикивают «Тятя» – и навстречу выдвигается крепкий высокий мужчина: наступает время грузиться в вагоны, кто-то крепче обнимает детей, а седовласый человек растягивает прихваченную с собой гармонь:

Когда мы покидали свой родимый край и молча отступали на восток,

Над тихим Доном, под нашим кленом маячил долго твой платок.

Над тихим Доном, под нашим кленом маячил долго твой платок.













Состав из 13 вагонов доставит несколько сотен волгоградцев на полигоны и в учебные центры, где им предстоит пройти обучение по программе боевой подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. После этого – боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов.





Со станции в Волгоградской области поезд отправляется под марш «Прощание Славянки», а провожавший сына пожилой человек смотрит вслед и тихо произносит: «Даст Бог – скоро увидимся».



