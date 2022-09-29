Расследования

Бочаров обсудил с волгоградскими силовиками угрозы и вызовы нового периода

Расследования 29.09.2022 15:21
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29.09.2022 15:21


Губернатор Волгоградской области 29 сентября днем провел внеочередное заседание по обеспечению правопорядка, а также внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба с участием глав силовых, надзорных и правоохранительных ведомств, заместителей губернатора, руководители органов исполнительной власти  и территориальных подразделений федеральных структур. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе совещаний были рассмотрены вопросы  комплексной безопасности жителей и территории области, объектов инфраструктуры.

Системная работа по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области всегда была и остается безусловным приоритетом нашей совместной работы, — сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что в регионе выстроено системное межведомственное взаимодействие, а перечень мер по обеспечению общественной безопасности актуализируется в зависимости от текущей ситуации и решаемых задач.    

Что касается Указа президента о проведении частичной мобилизации, то, по словам губернатора, работа в данном случае в регионе ведется в плановом порядке. В полном объеме выполняются национальные и приоритетные проекты развития, одновременно ведется подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской Победы.

Мы с вами понимаем, что расслабляться недопустимо. Угрозы и вызовы нового периода развития требуют максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, консолидации общества для сохранения безопасности и достижения стоящих на современном этапе задач и целей, —  сказал глава Волгоградской области.  

Отдельно Андрей Бочаров остановился на трагедии в Ижевске, где в школе №88, напомним, в результате теракта погибли 11 школьников. 

Считаю необходимым сегодня еще раз, более детально, рассмотреть вопросы антитеррористической защищенности всех мест массового пребывания людей, прежде всего, объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта, иных мест массового пребывания людей на территории Волгоградской области и выработать дополнительные предложения по повышению уровня их безопасности. Считаю также, что необходимо уделить дополнительное внимание вопросам защиты объектов топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплексов.

Губернатор поручил усилить информационно-разъяснительную работу с жителями Волгоградской области по поводу недопущения нарушений общественного порядка, повышения бдительности, в том числе незамедлительного информирования правоохранительных органов об обнаружении любых подозрительных предметов и подозрительном поведении людей.

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