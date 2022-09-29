В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в Сети









«Ростелеком» организовал на всей территории РФ серию лекций и мастер-классов по обучению безопасной работе в Сети, приурочив их ко Дню интернета, который ежегодно отмечается в России 30 сентября. После бесед на тему кибербезопасности сотрудники провайдера передадут в городские и школьные библиотеки страны тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленной при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар». Библиотеки также получат ссылку на скачивание книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В издании, рассчитанном на массового читателя, в том числе на школьников, подробно рассказано, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга и много другой полезной информации по защите от интернет-преступлений.

— Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, как и в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу. Достаточно знать базовые правила безопасного поведения, — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

По всей стране мероприятия, посвященные кибербезопасности, пройдут в разных форматах: лекции для школьников, занятия с преподавателями-участниками кибердружин, торжественные передачи тиражей в городские и школьные библиотеки, библиотеки детских IT-парков «Кванториумов». Акции пройдут во всех крупнейших городах Центрального федерального округа, а также в Якутске и Магадане, Красноярске, Иркутске, Омске и Новосибирске, Челябинске и Салехардеи других центрах России — всего в 44 населенных пунктах страны.

В столицах регионов Юга проходят вручения книг местным библиотекам Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Астрахани, Ставрополя, Махачкалы, Каспийска, Черкесска, Владикавказа и Майкопа. Также в указанных городах пособия по безопасности в интернете передали в библиотеки детских IT-парков «Кванториумов» после проведения уроков по кибергигиене экспертами компании.

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».



