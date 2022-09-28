Экономика 28.09.2022 14:36 Новости компаний
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28.09.2022 14:36 Новости компаний
ВТБ открыл прием заявок от молодых ИТ-специалистов на участие в онлайн-хакатоне ВТБ More.Tech, регистрация продлится до 3 октября включительно. Четвертый ежегодный хакатон состоится 7-9 октября. В рамках мероприятия пройдут митапы с экспертами ВТБ, карьерные консультации и ряд других активностей.
Участие в хакатоне может быть интересно как молодым людям от 18 лет, только начинающим карьеру в ИТ, так и специалистам с опытом работы: разработчикам, дизайнерам, аналитикам.
В этом году хакатон включает два трека – web и data. В течение 40 часов участники будут работать над решением одной из двух актуальных для банка задач под кураторством опытных экспертов ВТБ.
Участников web-трека ждет разработка web-сервиса с элементами геймификации для вовлечения сотрудников во внутрикорпоративные активности банка ВТБ. Команда data-трека займется разработкой профильной ленты бизнес-новостей банка.
Дополнительно будут организованы митапы с экспертами банка, игра «Game of Pro», карьерные консультации и другие активности, цель которых – познакомить участников More.Tech 4.0 с ИТ-командами банка и погрузить их в ИТ-проекты ВТБ.
Призовой фонд хакатона в размере 1,1 млн рублей разделят между собой шесть команд-победителей, представивших самые интересные, по мнению судей, решения.
-Онлайн-хакатон – это отличная площадка для молодых и талантливых ИТ-специалистов. Мы рады предоставить участникам возможность включиться в решение актуальных для банка технологических задач. Мы уверены, что для каждого участника хакатон More.Tech – это прекрасная возможность попробовать проявить себя и получить ценный опыт, – рассказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
-Хакатон ВТБ More.Tech позволяет нам общаться напрямую с ИТ-специалистами. Наряду с другими мероприятиями, которые банк организует для представителей сферы высоких технологий – стажировка ИТ Юниор, школа по информационной безопасности и школа аналитики – это событие знакомит участников с работой банка, экспертизой наших сотрудников и возможностями построения карьеры в ВТБ, – отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.
В прошлом году в ВТБ More.Tech приняло участие рекордное количество разработчиков – 700 человек со всей России.
Подать заявку на участие можно на сайте хакатона ВТБ More.Tech.
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