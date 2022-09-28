Экономика

ВТБ запускает обмен бонусов на рубли в программе лояльности

Экономика 28.09.2022 12:38 Новости компаний
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28.09.2022 12:38 Новости компаний


Клиенты ВТБ с октября смогут обменять на рубли мультибонусы, накопленные в рамках программы лояльности. Сервис расширит возможности использования полученного кешбэка.

Произвести конвертацию мультибонусов в рубли клиенты ВТБ смогут в пару кликов в приложении программы лояльности: достаточно выбрать в нем меню «Баланс» и указать сумму, которую требуется перевести на карту. Курс для конвертации составит 0,85 рубля за 1 бонус. Перевод доступен с 1 мультибонуса, максимальный порог не ограничен.

Воспользоваться предложением смогут все клиенты ВТБ с положительным балансом мультибонусов, зарегистрированные в сервисе ранее и активировавшие свои профили, вне зависимости от подключения к обновленным условиям программы лояльности.

-За четыре месяца с момента запуска измененной программы лояльности ВТБ наши клиенты накопили около 3 млрд мультибонусов. Чаще всего пользователи тратили их на оплату путешествий, оформление сертификатов и покупку товаров в каталоге программы. Мы понимаем, что условия программы лояльности – важное конкурентное преимущество банков, поэтому летом ускорили процесс начисления бонусов клиентам с одного месяца до пяти дней, а с октября пользователи смогут обменять их на рубли. Это создает более удобные и выгодные условия для использования карт ВТБ, – отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

ВТБ обновил программу лояльности 16 мая. Клиенты получили доступ к единой упрощенной системе начисления вознаграждений, которая предусматривает начисление мультибонусов при совершении покупок в популярных категориях. Новая программа позволяет большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений.

В зависимости от пакета услуг участник обновленной программы получает кешбэк от 2% до 4% за оплату картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте, либо магазинах одежды. Дополнительный бонус банк начисляет своим зарплатным клиентам – плюс 0,5% к основному проценту.

Сейчас потратить накопленные мультибонусы пользователи могут в каталоге программы лояльности и у ее партнеров. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным.

 

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