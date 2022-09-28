Расследования

В Волгограде на ремонте школы и крыши онкодиспансера украли 24 млн рублей

Расследования 28.09.2022 12:03
0
28.09.2022 12:03


Директор коммерческой фирмы, выигравшей подряды по ремонту школы в Дзержинском районе и крыши онкодиспансера, подозревается в хищении бюджетных денег путем мошенничества, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 47-летний директор фирмы после получения авансов создал видимость начала проведения работ, а затем прекратил их, не возвратив авансовые денежные средства заказчикам. 

По школе он получил 5,5 миллиона рублей, по онкодиспансеру – более 18 миллионов рублей. В общей сложности фигурант уголовного дела похитил федеральные бюджетные средства в общей сумме 23 миллиона 800 тысяч рублей. 

В итоге государственные контракты с организацией были расторгнуты по инициативе заказчиков в связи с неисполнением. Впоследствии фигурант подал заявление о признании юридического лица банкротом. 

По имеющейся информации, мужчина распорядился похищенными бюджетными денежными средствами по своему усмотрению. Частью средств он погасил кредитные задолженности в банках, долговые и финансовые обязательства по ранее заключенным контрактам, а часть были обналичены через подставных лиц, – рассказали в главке.


По месту жительства фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты черновые записи и документация, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В полиции не указывают название фирмы-подрядчика. Однако на сайте госзакупок можно увидеть, что онкодиспансер в 2020 году заключил контракт на выполнение работ по ремонту кровли с ООО «Эльмонт» из Волгограда на 105,5 миллиона рублей. Летом 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине невыполнения подрядчиком своих обязательств. По данным системы СПАРК, в отношении ООО «Эльмонт» открыто конкурсное производство. Владельцем компании является Анатолий Волков. В Дзержинском районе эта компания ремонтировала школу №67.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.09.2022 12:46
Расследования 28.09.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2022 16:06
Расследования 27.09.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2022 14:12
Расследования 27.09.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2022 13:46
Расследования 27.09.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2022 12:02
Расследования 27.09.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 22:04
Расследования 26.09.2022 22:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 17:58
Расследования 26.09.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 16:59
Расследования 26.09.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 15:50
Расследования 26.09.2022 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 11:42
Расследования 26.09.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 10:53
Расследования 26.09.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 10:26
Расследования 26.09.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 09:25
Расследования 26.09.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 22:18
Расследования 23.09.2022 22:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 20:26
Расследования 23.09.2022 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:09
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: списокСмотреть фотографии
16:00
Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр ГрищенковСмотреть фотографии
14:44
Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речьСмотреть фотографии
13:50
Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на УкраинеСмотреть фотографии
12:46
ФСБ обнародовала рассекреченные архивы о зверствах фашистов в СталинградеСмотреть фотографии
12:15
Как до Курска или Рязани: в Волгограде к зиме подготовили 804 километра теплосетейСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованныхСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде на ремонте школы и крыши онкодиспансера украли 24 млн рублейСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области мужчина сгорел, пытаясь согреться у костраСмотреть фотографии
11:27
Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»Смотреть фотографии
10:57
В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизацииСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетовСмотреть фотографии
10:31
Почтовый фургон на пути из Волгограда в Москву улетел в подсолнухиСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВОСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде несколько трамваев повреждены в результате «обстрела» неизвестнымиСмотреть фотографии
10:05
Башмачок святителя Спиридона останется в Александро-Невском соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
«Нам некем его заменить»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали молодого учителяСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом военные в условиях боя учились оказывать помощь при раненияхСмотреть фотографии
08:29
Ситуацию на рынке труда Волгоградской области после частичной мобилизации сравнили с пандемийным шокомСмотреть фотографии
08:10
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в РФСмотреть фотографии
21:32
В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантовСмотреть фотографии
20:39
В Минобороны РФ опровергли планы по возвращению уехавших за границу россиянСмотреть фотографии
19:41
Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»Смотреть фотографии
19:34
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за РоссиюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краскиСмотреть фотографии
17:14
В волгоградском ОНФ разработали алгоритм действий при ошибочной мобилизацииСмотреть фотографии
16:58
Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:19
Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсадСмотреть фотографии
16:06
Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские постыСмотреть фотографии
 