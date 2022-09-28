В Волгограде на ремонте школы и крыши онкодиспансера украли 24 млн рублей

Директор коммерческой фирмы, выигравшей подряды по ремонту школы в Дзержинском районе и крыши онкодиспансера, подозревается в хищении бюджетных денег путем мошенничества, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 47-летний директор фирмы после получения авансов создал видимость начала проведения работ, а затем прекратил их, не возвратив авансовые денежные средства заказчикам.

По школе он получил 5,5 миллиона рублей, по онкодиспансеру – более 18 миллионов рублей. В общей сложности фигурант уголовного дела похитил федеральные бюджетные средства в общей сумме 23 миллиона 800 тысяч рублей.

В итоге государственные контракты с организацией были расторгнуты по инициативе заказчиков в связи с неисполнением. Впоследствии фигурант подал заявление о признании юридического лица банкротом.

– По имеющейся информации, мужчина распорядился похищенными бюджетными денежными средствами по своему усмотрению. Частью средств он погасил кредитные задолженности в банках, долговые и финансовые обязательства по ранее заключенным контрактам, а часть были обналичены через подставных лиц, – рассказали в главке.





По месту жительства фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты черновые записи и документация, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В полиции не указывают название фирмы-подрядчика. Однако на сайте госзакупок можно увидеть, что онкодиспансер в 2020 году заключил контракт на выполнение работ по ремонту кровли с ООО «Эльмонт» из Волгограда на 105,5 миллиона рублей. Летом 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине невыполнения подрядчиком своих обязательств. По данным системы СПАРК, в отношении ООО «Эльмонт» открыто конкурсное производство. Владельцем компании является Анатолий Волков. В Дзержинском районе эта компания ремонтировала школу №67.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области