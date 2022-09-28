Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»

Экономика 28.09.2022 11:27
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28.09.2022 11:27


Банк Уралсиб повысил процентные ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» – по всем срокам размещения и «Доход» – на сроках 541, 732 и 1100 дней. С 28 сентября ставки по вкладу «Золотой сезон» составляют от 6,25% до 8,35% годовых в зависимости от суммы и срока размещения, по вкладу «Доход» – от 5,42% до 9,27% годовых с учетом капитализации процентов.
Минимальная сумма вклада «Золотой сезон» составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. 
Минимальная сумма вклада «Доход» составляет 1000 рублей при открытии в онлайн-банке и 30 тысяч рублей при открытии в офисе банка. Срок размещения – от 91 до 1100 дней. Пополнение и расходные операции (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов), а также автоматическое продление вклада  не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или  счет вклада (капитализация). 
Открыть вклады можно в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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