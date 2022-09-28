







Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ на референдумах. После подсчета 100% бюллетеней "за" проголосовали 93,11% жителей Запорожской области, 98,42% жителей ЛНР, 99,23% жителей ДНР и 87,05% жителей Херсонской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.





По подсчетам 100% протоколов в Запорожской области, 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР, после подсчета 100% бюллетеней - "за" проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР также обработали все протоколы - одобрили вхождение в состав РФ 99,23%. В Херсонской области по результатам подсчета 100% протоколов "за" высказались 87,05%.





После закрытия избирательных участков в ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, всего в голосовании приняли участие 1 662 607 избирателей. В Запорожской области явка составила 85%, в голосовании приняли участие 541 093 человека. В ДНР явка на референдуме составила 97,51% или 2 131 207 человек, в Херсонской области - 78,86%, проголосовал 571 001 человек.





Референдумы проходили пять дней - с 23 по 27 сентября. В ходе голосования жители ДНР и ЛНР отвечали на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал следующим образом: "Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?"



