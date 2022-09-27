Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка





Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.

Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».

Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жильё, не обременённое залогом.

Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик. На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор Продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала.





ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.





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