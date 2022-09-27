Экономика

Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

Экономика 27.09.2022 11:58 Новости компаний
0
27.09.2022 11:58 Новости компаний


Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.
Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).
Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца. 
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».
Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жильё, не обременённое залогом.
Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик. На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор Продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала. 

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Домклик от Сберасервис недвижимости № 1 в России по количеству объявлений о продаже квартир*, с помощью которого все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием. Сайт Domclick.ru и мобильное приложение Домклик позволяют решить любой вопрос с недвижимостью с заботой о каждом клиенте, партнёре и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом. Каждый день на Домклик появляется более 29 000 новых объявлений. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно, и он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России. В базе Домклик содержится более 2 млн объявлений.
*По данным исследования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», проведённого с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, Домклик — лидер рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах в РФ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2022 13:18
Экономика 27.09.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 12:00
Экономика 27.09.2022 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:37
Экономика 27.09.2022 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 10:48
Экономика 27.09.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 10:42
Экономика 27.09.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 17:15
Экономика 26.09.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2022 15:47
Экономика 26.09.2022 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 14:11
Экономика 26.09.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 12:25
Экономика 26.09.2022 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 10:51
Экономика 26.09.2022 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 09:29
Экономика 26.09.2022 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2022 14:49
Экономика 24.09.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2022 14:50
Экономика 23.09.2022 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 12:34
Экономика 23.09.2022 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 11:01
Экономика 23.09.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:06
Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские постыСмотреть фотографии
15:46
Толпы покидающих страну россиян сняли на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
«План есть, но статистики нет»: в Волгоградской области не смогли назвать количество подлежащих призывуСмотреть фотографии
14:50
После убийства детей в Ижевске школы Волгограда будут охранять прежние чоповцыСмотреть фотографии
14:12
«Возможно, это газовый баллон»: в Волгограде разбирают завалы на месте взрыва в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
13:46
Волгоградские следователи раскрыли зверское убийство 81-летней пенсионеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде электробус с 28 сентября сменит маршрутСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб мужчинаСмотреть фотографии
13:08
Мэр Волжского перечислил месячный заработок в фонд поддержки СВОСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде экс-директора спортшколы Мохова посадили на 6,5 лет за коррупциюСмотреть фотографии
12:06
«Он уже в лазарете»: в Волгоградской области мобилизовали ни дня не служившего 59-летнего директора фермерского хозяйстваСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде к 11 годам колонии осудили убийцу отца, спасавшего сынаСмотреть фотографии
12:00
Менеджеры «Росгосстраха» и «Росгосстрах Жизни» — в числе лучших управленцев РоссииСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцам пояснили сроки частичной мобилизацииСмотреть фотографии
10:38
Губернатор Волгоградской утвердил состав фонда «За победу»Смотреть фотографии
10:38
Банк «Открытие»: 64% жителей ЮФО хотели бы продолжать работать на пенсииСмотреть фотографии
10:38
Названы еще две категории не подлежащих мобилизации волгоградцевСмотреть фотографии
10:33
Депутат Олег Ярыгин вступил в должность главврача поликлиники №2 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области выявили основных конкурентов коронавирусаСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде в тройном ДТП с перевертышем пострадал мужчинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области готовятся к осеннему призывуСмотреть фотографии
09:07
«ДЕНЬ РЕКИ» компании РУСАЛ собрал на Волге более 120 волонтеровСмотреть фотографии
08:57
Спрос на турпоездки в Волгоград упал почти в два раза после 21 сентябряСмотреть фотографии
08:04
Специалисты ИТ, связи и медиа получат бронь от частичной мобилизацииСмотреть фотографии
22:04
«Он просто пропустил женщину с ребенком»: в Волгограде избили битой водителя иномаркиСмотреть фотографии
20:56
«Это и счастье, и ответственность»: семья волгоградцев показала, как живет спасенный 3 года назад бездомный щенокСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
2000 волгоградских налоговиков перечислили часть зарплаты в фонд СВОСмотреть фотографии
18:11
Иконки в дорогу: в Волгоградской области проводили мобилизованныхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Увидели в TikTok: в Волгограде пятеро подростков «погорели» на банкоматахСмотреть фотографии
17:15
Волгоград занял 71-ое место в рейтинге российских городов по зарплатеСмотреть фотографии
 