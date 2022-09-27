Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка
Экономика 27.09.2022 11:58 Новости компаний
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27.09.2022 11:58 Новости компаний
Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.
Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).
Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».
Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жильё, не обременённое залогом.
Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик. На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор Продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Домклик от Сбера — сервис недвижимости № 1 в России по количеству объявлений о продаже квартир*, с помощью которого все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием. Сайт Domclick.ru и мобильное приложение Домклик позволяют решить любой вопрос с недвижимостью с заботой о каждом клиенте, партнёре и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом. Каждый день на Домклик появляется более 29 000 новых объявлений. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно, и он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России. В базе Домклик содержится более 2 млн объявлений.
*По данным исследования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», проведённого с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, Домклик — лидер рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах в РФ.
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