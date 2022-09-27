Экономика

ВТБ зачислит новым владельцам дебетовых карт по 1 тысяче рублей

Экономика 27.09.2022 10:42 Новости компаний
0
27.09.2022 10:42 Новости компаний


ВТБ запускает акцию для клиентов, впервые оформляющих карту банка. Тем, кто подаст заявку на получение дебетовой карты до конца октября, банк перечислит на счет тысячу рублей после оплаты первой покупки.

Чтобы получить вознаграждение от банка, достаточно оформить первую Мультикарту до 31 октября 2022 года, а затем в течение месяца с момента выдачи карты оплатить с ее помощью товары или услуги. В качестве вознаграждения банк начислит каждому участнику по одной тысяче рублей. Средства поступят на счет в течение месяца со дня покупки.

-ВТБ активно развивает линейку продуктов и сервисов, облегчающих решение финансовых задач для клиентов. С Мультикартой можно быстро и легко оплатить товар или услугу, в том числе в интернет-магазине, снять наличные или перевести деньги другому человеку, а также без комиссий оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и штрафы ГИБДД. Ее обслуживание полностью бесплатно для пользователя, при этом мы предлагаем обновленную программу лояльности и дополнительно бонусируем тех, кто начинает использовать карту ВТБ, – отметила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Вознаграждение от банка доступно всем новым клиентам, за исключением получателей карт, оформленных в рамках зарплатных проектов. Для оформления заявки на карту можно воспользоваться любым удобным каналом – сайтом банка, приложением ВТБ Онлайн или прийти в любое отделение ВТБ. Также возможна бесплатная доставка карты домой или в офис.

Всем владельцам карт доступна программа лояльности ВТБ, которая позволяет получать кешбэк в размере от 2% от суммы покупок в популярных категориях – в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительный бонус получают зарплатные клиенты банка – плюс 0,5% к основному проценту. Кешбэк начисляется мультибонусами, которые могут быть конвертированы в товары, услуги или сертификаты в каталоге программы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2022 13:18
Экономика 27.09.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 12:00
Экономика 27.09.2022 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:58
Экономика 27.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:37
Экономика 27.09.2022 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 10:48
Экономика 27.09.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 17:15
Экономика 26.09.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2022 15:47
Экономика 26.09.2022 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 14:11
Экономика 26.09.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 12:25
Экономика 26.09.2022 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 10:51
Экономика 26.09.2022 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 09:29
Экономика 26.09.2022 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2022 14:49
Экономика 24.09.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2022 14:50
Экономика 23.09.2022 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 12:34
Экономика 23.09.2022 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 11:01
Экономика 23.09.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:06
Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские постыСмотреть фотографии
15:46
Толпы покидающих страну россиян сняли на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
«План есть, но статистики нет»: в Волгоградской области не смогли назвать количество подлежащих призывуСмотреть фотографии
14:50
После убийства детей в Ижевске школы Волгограда будут охранять прежние чоповцыСмотреть фотографии
14:12
«Возможно, это газовый баллон»: в Волгограде разбирают завалы на месте взрыва в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
13:46
Волгоградские следователи раскрыли зверское убийство 81-летней пенсионеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде электробус с 28 сентября сменит маршрутСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб мужчинаСмотреть фотографии
13:08
Мэр Волжского перечислил месячный заработок в фонд поддержки СВОСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде экс-директора спортшколы Мохова посадили на 6,5 лет за коррупциюСмотреть фотографии
12:06
«Он уже в лазарете»: в Волгоградской области мобилизовали ни дня не служившего 59-летнего директора фермерского хозяйстваСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде к 11 годам колонии осудили убийцу отца, спасавшего сынаСмотреть фотографии
12:00
Менеджеры «Росгосстраха» и «Росгосстрах Жизни» — в числе лучших управленцев РоссииСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцам пояснили сроки частичной мобилизацииСмотреть фотографии
10:38
Губернатор Волгоградской утвердил состав фонда «За победу»Смотреть фотографии
10:38
Банк «Открытие»: 64% жителей ЮФО хотели бы продолжать работать на пенсииСмотреть фотографии
10:38
Названы еще две категории не подлежащих мобилизации волгоградцевСмотреть фотографии
10:33
Депутат Олег Ярыгин вступил в должность главврача поликлиники №2 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области выявили основных конкурентов коронавирусаСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде в тройном ДТП с перевертышем пострадал мужчинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области готовятся к осеннему призывуСмотреть фотографии
09:07
«ДЕНЬ РЕКИ» компании РУСАЛ собрал на Волге более 120 волонтеровСмотреть фотографии
08:57
Спрос на турпоездки в Волгоград упал почти в два раза после 21 сентябряСмотреть фотографии
08:04
Специалисты ИТ, связи и медиа получат бронь от частичной мобилизацииСмотреть фотографии
22:04
«Он просто пропустил женщину с ребенком»: в Волгограде избили битой водителя иномаркиСмотреть фотографии
20:56
«Это и счастье, и ответственность»: семья волгоградцев показала, как живет спасенный 3 года назад бездомный щенокСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
2000 волгоградских налоговиков перечислили часть зарплаты в фонд СВОСмотреть фотографии
18:11
Иконки в дорогу: в Волгоградской области проводили мобилизованныхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Увидели в TikTok: в Волгограде пятеро подростков «погорели» на банкоматахСмотреть фотографии
17:15
Волгоград занял 71-ое место в рейтинге российских городов по зарплатеСмотреть фотографии
 