В Волгограде в тройном ДТП с перевертышем пострадал мужчина

Происшествия 27.09.2022 10:04
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27.09.2022 10:04
Пассажир «Renault Logan» пострадал в дорожной аварии на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 61-летний водитель иномарки, который двигался по проспекту в сторону улицы Землячки, не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую впереди «Ладу Веста». Затем машина опрокинулась на крышу.
От удара «Ладу» отбросило на стоявшую впереди автомашину «Газель». В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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