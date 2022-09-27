В Волгограде в тройном ДТП с перевертышем пострадал мужчина









Пассажир «Renault Logan» пострадал в дорожной аварии на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 61-летний водитель иномарки, который двигался по проспекту в сторону улицы Землячки, не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую впереди «Ладу Веста». Затем машина опрокинулась на крышу.

От удара «Ладу» отбросило на стоявшую впереди автомашину «Газель». В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



