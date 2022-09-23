Общество

«Россия своих не бросает»: сотни волгоградцев пришли на митинг в поддержку референдума в ЛДНР

Общество 23.09.2022 15:27
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23.09.2022 15:27


В Волгограде в 15.00 23 сентября стартовал митинг-концерт в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на мероприятие пришло не менее  500 человек – в основном члены политических партий, ОНФ и студенты. 


Площадка перед музеем «Россия. Моя история», где проходит митинг-концерт, по периметру огорожена турникетами, – сообщают корреспонденты информагентства. – Людей пропускают через две рамки – со стороны «Маяка» и со стороны Нулевой продольной. На первый взгляд, мероприятие уже собрало не менее 500 человек. Очень много учащихся колледжей. Большинство людей с флагами, судя по которым здесь сейчас присутствуют сторонники партий КПРФ, ЛДПР, ЕР.   


Начался концерт с выступления артистов театра «Царицынская опера», после вступительной речи ведущих обратились к волгоградцам жительницы ЛНР и ДНР. 

– Донбасс не подведет! Донбасс не подкачает! – заявила со сцены одна из женщин. – Мы счастливы, что наконец станем частью России. Я призываю всех проголосовать, потому что мы одно целое.


В ответ собравшиеся скандировали: «Россия! Россия!». На плакатах, которые волгоградцы держат в руках, можно прочитать: «Россия своих не бросает» и «Zov победы».


Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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