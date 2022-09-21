Клиенты банка «Открытие» смогут вносить в АДМ новые сторублевые банкноты

Экономика 21.09.2022 13:41
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21.09.2022 13:41
Банк «Открытие» улучшил функционал использования автоматизированных депозитных машин(АДМ). Теперь модели АДМ с покупюрным внесением – самый популярный у клиентов вид таких машин – могут принимать сторублевые банкноты нового образца, которые будут введены в обращение в 2022 году.
Таким образом, клиенты, пользующиеся услугой автоматической онлайн-инкассации через АДМ, теперь могут вносить рублевые банкноты всех видов и номиналов, находящиеся в наличном обращении.
АДМ позволяют компаниям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям в режиме 24/7 использовать деньги сразу после зачисления и избегать кассовых разрывов. Банк присылает клиенту через SMS персональный код для внесения наличных без использования пластиковых карт. Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, не нужно оформлять бумажные сопроводительные документы. Еще одно преимущество АДМ – проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью. После внесения денег в АДМ за сохранность купюр отвечает банк.
В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать с наличной торговой и агентской выручкой круглосуточно без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риски хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.
По заказу клиентов банк «Открытие» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины. Подробнее об условиях пользования АДМ можно узнать на сайте банка.
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