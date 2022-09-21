Водитель иномарки протаранил грузовик и погиб на пути в Волгоград









В столкновении легкового автомобиля и грузовика в Быковском районе Волгоградской области погиб один человек. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП случилось накануне днем на 682 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «Mazda», следуя в сторону Волгограда, не выдержал дистанцию и врезался в «КамАЗ», который следовал впереди в попутном направлении.

В результате водитель иномарки умер от полученных травм на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



