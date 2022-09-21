В Волгоградской области на 13% выросло количество детских простуд









В Волгоградской области количество заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросло на 13%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, рост произошел в основном среди детей. В ведомстве отметили, что подобная ситуация характерна для данного периода года в связи с тем, что дети пошли в школы и дошкольные учреждения.





По данным проведенных вирусологических исследований в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, бока- и риновиурсы, а также возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.



