Здравоохранение

В Волгоградской области на 13% выросло количество детских простуд

Здравоохранение 21.09.2022 08:39
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21.09.2022 08:39



В Волгоградской области количество  заболевших ОРВИ по сравнению  с предыдущей неделей выросло на 13%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, рост произошел в основном среди детей. В ведомстве отметили, что подобная ситуация характерна  для данного периода года в связи с тем, что дети пошли в школы и дошкольные учреждения.

По данным проведенных вирусологических исследований в регионе циркулируют  вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, бока- и риновиурсы, а также возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

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