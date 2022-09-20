Экономика

Сбер: больше половины кредитов сегменту АПК в Поволжье выданы по госпрограмме МСХ

Экономика 20.09.2022 14:52 Новости компаний
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20.09.2022 14:52 Новости компаний


На начало сентября доля кредитов в Поволжском банке Сбербанка в сегменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, выданных по льготной программе Минсельхоза (МСХ), достигла 57,9%. С начала года по данной программе в Поволжье было выдано свыше 24 млрд рублей кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 36,6%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса, который, безусловно, является фокусным для страны. Ключевую роль здесь играет развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства. В Поволжье в этом году свыше 70% кредитов в сфере АПК выданы по льготным программам, большую долю занимают выдачи по программам Минсельхоза. Убежден, что такая поддержка помогает нашим клиентам уверенно работать на рынке даже в условиях турбулентности». 

Льготное кредитование АПК предусматривает финансирование деятельности в рамках постановления правительства РФ №1528. В рамках льготного кредитования основной акцент делается на поддержку в финансировании предприятий АПК в период сезонно-полевых работ, а также на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада. Помимо льготных программ Сбербанк так же предлагает программы кредитования на покупку сельскохозяйственной техники и проектного финансирования предприятий АПК.

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