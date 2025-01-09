В Волгоградской области снят запрет на петарды и салюты

Общество 09.01.2025 09:44
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09.01.2025 09:44
В Волгоградской области сегодня, 9 января, отменен запрет на использование пиротехники. Как сообщает ИА «Высота 102», он действовал с 29 декабря прошлого года.
Однако, напомним, не все соблюдали ограничение на использование петард и салютов. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Сегодня же стартовала и двухдневная рабочая неделя. Жители Волгоградской области, как и все россияне, вернулись на работу после длительных новогодних каникул.
Фото: V102.RU
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