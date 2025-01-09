Банк без ведома волжанки выдал ей кредит в размере 140 тыс. рублей





В городе Волжском Волгоградской области правоохранительные органы разбираются в очередном мошенничестве. По информации прокуратуры региона, банком местной жительнице был выдан кредит, хотя сама 59-летняя волжанка не подавала заявлений и, соответственно, не получала никаких денег.

– Установлено, что 26 января 2024 года на имя женщины был дистанционно оформлен кредит на сумму 140 тысяч рублей, после чего деньги были переведены на счет третьего лица, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – При этом обратившаяся в правоохранительные органы женщина фактически кредитный договор не заключала, деньги не получала. Кроме того, не была соблюдена письменная форма договора.

По факту мошенничества следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Кроме того, по итогам надзорной проверки прокуратурой Волжского в суд предъявлен иск с требование признать оформленный на волжанку кредит недействительным.

– Решением Волжского городского суда иск прокурора удовлетворен – кредитный договор признан недействительным и, как следствие, пенсионерка освобождена от обязанности его погашения, – сообщает Оксана Черединина.