Общество

В волгоградском приюте спасают двух сов, пострадавших от фейерверков

Общество 09.01.2025 11:00
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09.01.2025 11:00


В приюте «Птичий остров» - новые постояльцы. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель реабилитационного центра Алина Ерина, у двух доставленных в приют сов – черепно-мозговые травмы, травмы крыла, у одной из них ко всему прочему диагностировано повреждение глаза. 
Руководитель приюта заявила, что с высокой долей вероятности птицы пострадали от фейерверков. 
- Ушастые совы живут в городе и в области, рядом с людьми. Это те, кого увидели, кому смогли помочь. А сколько тех, кто погиб?! Сколько прямо сейчас умирает от травм? – написала Алина в соцсетях.
Напомним, в Волгоградской области с 29 декабря по 8 января действовал запрет на использование пиротехники. Однако далеко не все жители региона его соблюдали. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Сегодня, 9 января, запрет утратил свою силу. 
Фото «Птичий остров» VK.com

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