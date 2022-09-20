В Волжском лже-гадалка купила автомобиль на деньги обманутых клиентов

Прокуратура Волжского направила в суд уголовное дело о мошенничестве под видом оказания эзотерических услуг. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 27-летнюю местную жительницу обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере.

– По версии следствия, обвиняемая в период с декабря 2020 года по январь 2021 года получила от жительницы Волжского порядка 900 тысяч рублей за дистанционное оказание эзотерических услуг. При этом фактически женщина никаких услуг не оказывала и распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению, – рассказала официальный представитель облпрокуратуры.

Аналогичным способом женщина, которая позиционировала себя как специалист в гадании и приворотах, в апреле 2021 года под предлогом очистки энергетических полей и проведения других магических обрядов похитила более 300 тысяч рублей у жительницы Казани.

При этом фактически обвиняемая никаких услуг не оказывала, потратив деньги на покупку автомобиля.

Вину в содеянном женщина полностью признала и возместила причиненный потерпевшим ущерб.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волжскому.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.