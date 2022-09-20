Конференция Сбербанка «Аналитика и тренды рынка недвижимости» собрала ключевых застройщиков Волгоградской области
Экономика 20.09.2022 10:22 Новости компаний
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20.09.2022 10:22 Новости компаний
Более 40 ведущих застройщиков Волгоградской области стали участниками конференции «Аналитика и тренды рынка недвижимости», которую в Волгограде организовал Сбербанк. На встрече обсуждалась ситуация на рынке недвижимости, меры поддержки, новые тренды и технологии, меняющие отрасль.
На конференции застройщиков поднимался вопрос эффективного взаимодействия девелоперов, банка и региональной власти. Речь шла о мерах господдержки, которые могут развивать отрасль и новых банковских инструментах финансирования девелоперов. Рассматривались наиболее актуальные концепции продаж, инновационные маркетинговые инструменты применяемые на рынке недвижимости, а также новые возможности использования онлайн сервисов.
В частности, аналитик Дивизиона «Домклик» рассказал участниками конференции об актуальных инструментах продаж на первичном рынке недвижимости. Инновационные технологии «Решение для управляющих компаний Doma Ai » и «Умный дом» собравшимся представили руководители компаний – партнеров Сбера.
Речь на конференции также шла о пожарной безопасности при возведении строительных объектов и других аспектов работы этой сферы.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Сегодня в Волгоградском регионе с поддержкой Сбербанка строятся 29 современных многоэтажных дома в более, чем 15 жилых комплексах. Объем финансирования отрасли составляет более 11 млрд рублей. Впереди у нас много проектов. Для нас является важным взаимодействие с региональной властью и застройщиками. Ведь нам необходимо не просто помогать строить и продавать жилье. Мы нацелены на создание в регионе комфортных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой».
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