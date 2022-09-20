В Ворошиловском районе Волгограда впервые с момента установки к 80-летию Победы в Сталинградской битве отреставрируют памятник морякам-североморцам, защищавшим стратегический для города объект – элеватор. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, сегодня на объекте культурного наследия ведутся подготовительные работы. Скульптурную композицию на время проведения работ обнесли металлическим забором.

– Строителям предстоит обновить памятник. С поверхности скульптуры очистят загрязнения и поврежденные слои старой краски, устранят выявленные повреждения, – прокомментировали в мэрии Волгограда. – Будут отреставрированы полукруглая стела с высеченными на ней строками из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Скульптуру и стелу окрасят, для защиты от воздействия влаги конструкции покроют гидрофобными составами - они не позволяют воде проникать внутрь материала.

На минувшей неделе, напомним, на площади Дзержинского в Волгограде за стальным забором на время реставрации спрятали памятник "Танк Т-34". Легендарную боевую машину сняли с постамента и планируют также очистить от грязи и старой краски. Одновременно в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Ворошиловском районе ведется реставрация парохода «Гаситель» - памятника речникам Волжского бассейна.

Справка. Памятник морякам-североморцам выполнен из железобетона и был установлен в Ворошиловском районе Волгограда в 1977 году. В 2022 году исполняется 45 лет с момента его открытия. До настоящего времени скульптурная композиция капитально не реставрировалась.

Сражения за элеватор велись в период с сентября 1942 года по январь 1943 года. Стратегический для города объект обороняли моряки-североморцы 92-й отдельной стрелковой бригады, 35-я и 36-я гвардейские стрелковые дивизии, 10-я стрелковая и 154-я морские бригады, 271-й полк 10-й дивизии НКВД, 502-й истребительно-противотанковый артиллерий полк.